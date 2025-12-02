15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आएंगे विराट कोहली, DDCA ने किया कंफर्म

विराट कोहली ने घरेलू मुकाबले खेलने के लिए हां कर दी है. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने बताया कि विराट कोहली ने इसकी जानकारी डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली को दी है कि वह विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में 3 जनवरी और 6 जनवरी को होने वाले दिल्ली के मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

यह इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि बीसीसीआई लगातार रोहित शर्मा और विराट कोहली से घरेलू सीरीज खेलने के लिए कह रहा था. ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी कि विराट कोहली ने विजय हजारे में खेलने से इनकार कर दिया है.

दरअसल, विराट और रोहित ने टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. अब दोनों केवल वनडे ही खेलते हैं. ऐसे में बीसीसीआई चाहता है कि अपने फॉर्म को बरकरार रखने के लिए दोनों दिग्गज घरेलू मुकाबले खेलते रहें. ताकि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की पुख्ता तैयारी हो सके.

प्रज्ञान ओझा से हुई थी मुलाकात

रांची वनडे के बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए रायपुर पहुंच गई है. बुधवार को दूसरा मैच खेला जाना है. लेकिन इससे पहले सेलेक्टर प्रज्ञान ओझा ने विराट कोहली से मुलाकात की थी. माना जा रहा था कि ये मुलाकात घरेलू सीरीज में कोहली की उपलब्धता और फ्यूचर प्लान को लेकर ही थी.

विराट कोहली लंदन में रहते हैं. और वनडे सीरीज के लिए ही भारतीय टीम के साथ जुड़ते हैं. लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा घरेलू मैच भी खेलें ताकि वह लय में बने रहें. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए घरेलू सीरीज को अनिवार्य भी बनाया है. रांची वनडे के बाद कोहली ने भी कहा था कि वह अब केवल एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और इसकी तैयारी वह लंदन में करते हैं. कोहली ने माना था कि वह 37 साल के हैं और रिकवरी पर भी ध्यान दे रहे हैं.

