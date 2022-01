Ind Vs Sa, 1st ODI: पहले ODI में बॉलिंग फेल, शार्दुल-भुवनेश्वर ने लुटाए रन, कहां गया छठा बॉलर?

Ind Vs Sa, 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की बॉलिंग पूरी तरह फेल साबित हुई. साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा और रस्सी वेन डर डुसेन दोनों ने शतक पूरा किया और अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर पहुंचाया.



साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा ने अपने करियर का दूसरा शतक पूरा किया. 32 साल के तेंबा का ये सिर्फ 14वां वनडे मुकाबला है, वह टीम के कप्तान भी हैं. बुधवार को जब अफ्रीकी टीम को तीन झटके शुरुआत में लगे, तब बावुमा ने कप्तानी पारी खेली और डुसेन के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया.

अभी तक के करियर में तेंबा बावुमा करीब 50 के औसत से रन बना रहे हैं, भारत के खिलाफ भी उनका ये ही रंग देखने को मिला. तेंबा बावुमा ने कुल 110 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 142 बॉल खेलीं और 8 चौके जड़े.

🔁 CHANGE OF INNINGS



Two centuries from Bavuma (110) and van der Dussen (129*) see the #Proteas post 296/4 in their allotted 50 overs🙏



📺 Live on SuperSport Grandstand and SABC 3

📝 Ball by ball: https://t.co/c1ztvrT95P#SAvIND #BetwayODISeries #BePartOfIt pic.twitter.com/Cd7qJ0c2MS