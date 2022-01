ICC Test Rankings: ICC रैंकिंग में कोहली को फायदा, पंत ने भी लगाई लंबी छलांग, देखें लिस्ट

ICC Test Rankings: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हुई है और वनडे सीरीज का आगाज हुआ है. इस बीच आईसीसी की ओर से नई टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की नवीनतम बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में दो स्थान ऊपर सातवें स्थान पर पहुंच गए.

बता दें कि कप्तान के रूप में अपने अंतिम टेस्ट मैच में कोहली ने 79 और 29 रन की पारियों खेली थीं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत 10 स्थान की छलांग के साथ 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं. केपटाउन टेस्ट में छह विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में वापसी की है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 1-2 की हार के बाद कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था. जिससे कप्तान के रूप में उनके सात साल के सफर का अंत हुआ. रैंकिंग के सप्ताहिक अपडेट में केपटाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट के प्रदर्शन पर गौर किया गया. मेजबान टीम ने यह टेस्ट सात विकेट से जीतकर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप सीरीज जीती.

