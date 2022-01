Ind Vs Sa, 1st ODI: मिडिल ऑर्डर ने डुबोई टीम इंडिया की लुटिया, अफ्रीका ने पहले ODI में 31 रनों से हराया

Ind Vs Sa, 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की करारी हार हुई है. टेस्ट सीरीज़ को 1-2 से गंवाने के बाद उम्मीद थी कि वनडे सीरीज़ में हार का सिलसिला खत्म होगा, लेकिन पहले ही मैच में भारतीय टीम की बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों फेल नज़र आईं. साउथ अफ्रीका द्वारा दिए गए 297 रनों के टारगेट को चेज़ करने में भारतीय बल्लेबाज फेल रहे और टीम इंडिया 31 रनों से मैच हार गई.

साउथ अफ्रीका- 296/4

भारत- 265/8

मैन ऑफ द मैच- रस्सी डुसेन (129 रन)

धवन-कोहली के अलावा सब फेल



टीम इंडिया की ओर से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए तो पूर्व कप्तान विराट कोहली 51 रन बनाकर आउट हुए. दोनों खिलाड़ियों के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन जैसे ही शिखर धवन आउट हुए उसके बाद टीम इंडिया की लय बिगड़ गई है और एक के बाद विकेट गिरते रहे. विराट कोहली भी आउट होने से पहले रंग में दिख रहे थे, लेकिन एक बार फिर वह शतक जड़ने से चूक गए.

South Africa complete a 31-run win 👏🏻



The hosts go 1-0 up in the three-match ODI series 🎉



Watch the series live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions)#SAvIND | https://t.co/P4UbRkIzIW pic.twitter.com/LofDcqnBMa