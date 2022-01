Virat Kohli Record, Ind Vs Sa: किंग कोहली का जलवा, तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

Virat Kohli Record, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है. विराट कोहली ने अपनी पारी के दौरान जैसे ही नौवां रन लिया, उसी के साथ है विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ बन गए.

अभी तक ये रिकॉर्ड पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम था, लेकिन विराट कोहली ने अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. विदेशी ज़मीन पर सचिन तेंदुलकर ने 147 मैच में 5065 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने सिर्फ 108 मैच में ही 5066 रन बना दिए.

खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को ये रिकॉर्ड थोड़ा मनोबल ज़रूर देगा. खास बात ये है कि विराट कोहली को ये रिकॉर्ड बनाने में सचिन तेंदुलकर से भी काफी कम मैच ही लगे हैं. दोनों के बीच करीब 30 मैचों का अंतर है.

विदेशी धरती पर ODI में भारत के लिए सर्वाधिक रन-



• 108 मैच, 5066 रन - विराट कोहली*

• 147 मैच, 5065 रन - सचिन तेंदुलकर

• 145 मैच, 4520 रन - एमएस धोनी

• 117 मैच, 3998 रन - राहुल द्रविड़

• 100 मैच, 3468 रन - सौरव गांगुली

विराट कोहली का अगर विदेशी धरती पर रिकॉर्ड देखें तो वह शानदार है. विराट कोहली ने विदेशी सरजमीं पर 58 से भी ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं और उनके नाम 20 शतक हैं. जबकि सचिन तेंदुलकर के नाम विदेशी धरती पर सिर्फ 12 ही शतक हैं.

A fine 50-run partnership comes up between @SDhawan25 & @imVkohli.



Live - https://t.co/PJ4gV8SFQb #SAvIND pic.twitter.com/EX9ojwTbbq