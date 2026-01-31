भारत संग मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम को लगा बड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ ये धुरंधऱ

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में 1 फरवरी (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-6 स्टेज का मुकाबला खेला जाना है. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होने इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम को करारा झटका लगा है. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शयान चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. यह मुकाबला चौथे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला करेगा. ऐसे में भारत-पाकिस्तान का मैच वर्चुअल नॉकआउट बन चुका है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पुष्टि की कि मोहम्मद शयान अभ्यास मैच के दौरान एक तेज गेंदबाज़ की बॉल से नाक पर चोटिल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्स-रे में नाक की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि शयान की जगह जल्द ही रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का ऐलान किया जाएगा.

ये तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकीं

बता दें कि शुक्रवार को अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. ग्रुप-2 से इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी. उधर अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 191 रन से हराकर अंतिम-4 में जगह बनाई. ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम-चार के लिए क्वालिफाई कर चुका था.अब भारत vs पाकिस्तान मैच से चौथे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला होगा.

भारत के तीन मैचों में 6 अंक हैं और उसरका नेट रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है, जबकि पाकिस्तान के पास 4 अंक है. ऐसे में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी होगी. भारतीय टीम जैसी फॉर्म में है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए टास्क आसान नहीं रहेगा.

हरारे में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलफ शानदार प्रदर्शन किया. फैसल खान ने 142 गेंदों में 163 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. यह टूर्नामेंट में किसी अफगान बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. अफगानिस्तान ने 315/7 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में आयरलैंड की टीम 124 रन पर ऑलआउट हो गई. गेंदबाजी में अब्दुल अजीजी (3/21) और अकील खान (3/36) ने शानदार प्रदर्शन किया.

दूसरी तरफ बुलावायो में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया. मैनी लम्सडन ने घातक गेंदबाी करते हुए 5/17 के आंकड़े दर्ज किए. इसके चलते न्यूजीलैंड की टीम 169 रनों पर सिमट गई.



