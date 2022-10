Ind Vs Pak T20 World Cup 2022: विराट कोहली का कमाल, बाबर आजम की अंपायर से लड़ाई... भारत-पाकिस्तान मैच के आखिरी ओवर का रोमांच

मेलबर्न में हुए रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है. टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत हासिल की. विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया उन्हें क्यों बड़े मैच का प्लेयर कहा जाता है. आखिरी ओवर में भारत को 16 रनों की जरूरत थी, यहां टीम इंडिया ने 2 विकेट खोए लेकिन अंत में टीम इंडिया की जीत हुई और पाकिस्तान 4 विकेट से हार गया.



ये आखिरी ओवर क्रिकेट फैन्स हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इस ओवर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. भारत ने दो विकेट खो दिए, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अंपायर से बहस कर ली. लेकिन अंत में जीत टीम इंडिया की ही हुई. यह जीत ऐसी लग रही है जैसे टीम इंडिया ने आज ही वर्ल्ड कप जीत लिया हो.

स्कोरबोर्ड: पाकिस्तान- 159/8, भारत- 160/6

भारत-पाकिस्तान मैच का पूरी कवरेज यहां पढ़ें...



आखिरी ओवर का पूरा रोमांच पढ़ लीजिए...

भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 बॉल में 16 रनों की जरूरत थी. इस वक्त क्रीज पर हार्दिक पंड्या और विराट कोहली पर थे, भारत की सारी उम्मीदें इन दोनों पर ही टिकी थीं और यहां से ही गेम पलटना शुरू हो गया.



19.1 ओवर: हार्दिक पंड्या आउट, मोहम्मद नवाज़ ने हार्दिक को बाबर आजम के हाथों कैच आउट करवाया.



19.2 ओवर: दिनेश कार्तिक ने एक रन लिया.



19.3 ओवर: विराट कोहली ने दो रन लिए.



19.4 ओवर: इस बॉल पर ही खेल हुआ, विराट कोहली ने छक्का मारा. लेकिन ये नो-बॉल निकली, क्योंकि बॉलर ने बल्लेबाज की कमर से ऊपर तक बॉल फेंकी थी. ऐसे में अंपायर ने इसे नो-बॉल करार दिया, लेकिन बाबर आजम यहां पर अंपायर से बहस करने लगे. अंपायर के बार-बार समझाने पर ही पाकिस्तानी टीम वापस फील्डिंग करने पहुंची.

