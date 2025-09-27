IND vs PAK Preview: 'फाइनल' जंग को तैयार भारत-पाकिस्तान, जानें दोनों टीमों का रिकॉर्ड, पिच का हाल और संभावित प्लेइंग 11

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच तीसरी और आखिरी भिड़ंत होगी. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे, जिससे मुकाबले में अतिरिक्त रोमांच जुड़ गया है.

ऐसा रहा है भारत का सफर

टीम इंडिया ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. उसने अपने सभी छह मैच जीते हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ दो जीत भी शामिल हैं. इस लय को बनाए रखते हुए सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी को एक बार फिर हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप खिताब जीतने की कोशिश करेगी.

वहीं, पाकिस्तान की ओर देखें तो उनका सफर उतार-चढ़ाव वाला रहा. उन्हें केवल भारत से हार झेलनी पड़ी, लेकिन बाकी सभी मैच जीते, कुछ आसानी से और कुछ बेहद करीबी अंतर से. ग्रीन ब्रिगेड इस बार हालात पलटने और तीसरी बार एशिया कप खिताब जीतने (2012 के बाद पहली बार) के इरादे से उतरेगी.

कैसा रहेगा पिच का मिजाज

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाज़ों को मदद करता है, लेकिन गेंदबाज़ भी कसी हुई लाइन और लेंथ से रन गति पर रोक लगाने में सफल रहे हैं. टॉस जीतने वाली टीम बल्लेबाज़ी की बजाय लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगी, क्योंकि बाद में बल्लेबाज़ी करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है.

IND vs PAK T20I हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

* खेले गए मैच: 15

* भारत जीता: 11

* पाकिस्तान जीता: 03

* टाई: 01

* पहला मुकाबला: 14 सितंबर 2007 (टाई; भारत ने बॉल आउट में जीता)

* हालिया मुकाबला: 21 सितंबर 2025 (भारत जीता)

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11: साहिबजादा फरहान, फखर ज़मान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

