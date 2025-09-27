scorecardresearch
 

पाकिस्तान के साथ फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, हार्दिक के साथ ये स्टार हुआ इंजर्ड

भारत को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में रोमांचक सुपर ओवर जीत मिली लेकिन हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा दोनों को ऐंठन की समस्या हुई. पांड्या की फिटनेस पर फाइनल से पहले फैसला होगा. मोर्ने मोर्केल ने पुष्टि की कि भारत शनिवार को अभ्यास नहीं करेगा और खिलाड़ियों की रिकवरी पर ध्यान देगा.

श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल हुए हार्दिक पंड्या (Photo: Getty)
एशिया कप फाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए मैच में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या केवल एक ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए. वहीं, स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा को भी दिक्कत में देखा गया. पांड्या ने भारत के 202 रनों के बचाव की शुरुआत करते हुए श्रीलंकाई ओपनर कुसल मेंडिस का विकेट लिया. हालांकि, ओवर खत्म होने के बाद उन्हें अपनी जांघ पकड़ते हुए देखा गया और उसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए. वह मैच में दोबारा नहीं लौटे, जिससे फाइनल से पहले चिंता बढ़ गई.

हालांकि, बॉलिंग कोच मोर्केल ने बाद में बताया कि पांड्या को दुबई की उमस भरी परिस्थितियों में ऐंठन हुई थी. टीम मैनेजमेंट ने राहत की सांस लेते हुए पुष्टि की कि ऑलराउंडर को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है. लेकिन फाइनल में उनकी उपलब्धता पर फैसला शनिवार को उनकी फिटनेस जांचने के बाद लिया जाएगा.

भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल भरा दिन

भारतीय खिलाड़ियों को शुक्रवार को मैदान पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि श्रीलंका ने पथुम निशांका की शानदार 107 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 202 रन बनाकर मैच टाई कर दिया. इसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में गया, जहां श्रीलंका ढह गया और सिर्फ पांच गेंदों में दो रन ही बना पाया.

अभिषेक शर्मा को भी दिखी दिक्कत

अभिषेक शर्मा, जिन्होंने टूर्नामेंट में लगातार तीसरा अर्धशतक जमाया, उन्हें भी ऐंठन हुई और श्रीलंका की पारी के दौरान अस्थायी रूप से एक सब्स्टीट्यूट फील्डर से उनकी जगह ली गई. मोर्केल ने कहा, दोनों को ऐंठन हुई. हार्दिक का हम रात में आकलन करेंगे और सुबह इस पर फैसला लेंगे. दोनों को केवल ऐंठन की समस्या हुई थी.

*शनिवार को भारत का कोई अभ्यास नहीं*

मोर्केल ने पुष्टि की कि भारत फाइनल से एक दिन पहले अभ्यास नहीं करेगा और रिकवरी पर ध्यान देगा. इसके विपरीत, पाकिस्तान को अतिरिक्त आराम का दिन मिलेगा क्योंकि उन्होंने गुरुवार को अपना आखिरी सुपर-4 मैच खेला था. मोर्केल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेनिंग होगी. लड़के पहले ही आइस बाथ में हैं और उनका रिकवरी प्रोसेस मैच खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो गया है. सबसे अच्छा तरीका है सोना और पैरों को आराम देना. उम्मीद है कि वे अच्छी नींद लेंगे और कल तरोताजा उठेंगे.'

बता दें कि भारत ने अपने आखिरी सुपर-4 मैच के लिए जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया था. एशियाई दिग्गजों को उम्मीद होगी कि हार्दिक समय पर ठीक हो जाएंगे क्योंकि उनकी मौजूदगी टीम को अहम संतुलन देती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दबाव की स्थिति में उनका प्रदर्शन, जैसा कि 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में देखा गया.

अगर पांड्या अनुपलब्ध रहते हैं तो भारत संभवतः अर्शदीप सिंह को उतारेगा, जिन्होंने शुक्रवार को महंगे शुरुआती स्पेल के बावजूद अहम मौकों पर टीम को सहारा दिया. भारत और पाकिस्तान पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होंगे. 

