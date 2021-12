IND vs NZ, Mumbai Test: फिर चला अश्विन की फिरकी का जादू, सबसे ज्यादा विकेट के मामले में अब इस दिग्गज को पीछे छोड़ा

IND vs NZ: टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का गेंद से शानदार प्रदर्शन जारी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन भी अश्विन ने अपनी गेंदबाजी से सुर्खियां बटोरीं. अश्विन ने न्यूजीलैंड के चार खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. जिसके चलते न्यूजीलैंड की पहली पारी महज 62 रनों पर सिमट गई.

अश्विन ने पहली पारी में हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल, टिम साउदी और विलियम सोमरविले को अपना शिकार बनाया. इस दौरान अश्विन ने टीम साउदी का विकेट लेते ही एक खास रिकॉर्ड भी बनाया. अश्विन अब साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज शॉन पोलॉक को पछाड़कर टेस्ट मे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान पोलॉक के नाम 108 टेस्ट मैचों में 421 विकेट दर्ज हैं. वहीं अपना 81वां टेस्ट खेल रहे अश्विन के नाम अब 423 विकेट हो चुके हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड महानतम स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम हैं. इस श्रीलंकाई दिग्गज ने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट चटकाए थे.

8⃣- 2⃣- 8⃣- 4⃣! 👏 👏



DO NOT MISS: @ashwinravi99 put on yet another superb show with the ball & scalped four wickets as #TeamIndia bowled out New Zealand for 62. #INDvNZ @Paytm



Watch all his wickets 🎥 🔽