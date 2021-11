Ind Vs NZ: गले में भगवा गमछा, होटल में बजे घंटे-घड़ियाल के साथ रामभजन, कानपुर में टीम इंडिया का अनोखा स्वागत

कानपुर (Kanpur) में भारत (India) और न्‍यूजीलैंड (New Zealand ) के बीच 25 नवम्‍बर को पहला टेस्‍ट मैच (Ind vs NZ first test match) खेला जाएगा. मैच के लिए होटल पहुंचे खिलाड़ियों का स्वागत में अनूठे अंदाज में हुआ. क्रिकेटर्स को भगवा गमछा ओढ़ाया गया.

कानपुर पहुंचे न्‍यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों भगवा गमछा ओढ़ाया गया