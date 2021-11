Ind Vs Nz, Kanpur Test: कानपुर टेस्ट का वो पल, बैटर-बॉलर से लेकर अंपायर तक...मैदान पर मौजूद थे 15 भारतीय

Ind Vs Nz, Kanpur Test: कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को तगड़ी चुनौती दी. कीवी टीम ने आखिरी क्षणों तक चले इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाया और टेस्ट चैम्पियनशिप में अहम 4 अंक भी हासिल किए. मैच जब ड्रॉ हुआ उस वक्त एक खास पल ऐसा भी आया, जब मैदान पर कुल 15 भारतीय मौजूद थे. ये कैसे हुए समझिए...

न्यूजीलैंड के लिए मैच ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाने वाले दो भारतीय मूल के खिलाड़ी थे. रचिन रवींद्र और एजाज पटेल ने आखिरी 8 ओवरों में भारतीय टीम को विकेट से दूर रखा और कीवी टीम के लिए मुंबई में सीरीज जीत के मौके को भी जीवित रखा.

रचिन रवींद्र कानपुर में अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे, वहीं एजाज पटेल का यह 10वां टेस्ट था. दोनों खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं. जब दोनों खिलाड़ी क्रीज पर मैच बचाने की कोशिश कर रहे थे तब इस समय मैदान पर सभी 15 मौजूद सदस्य भारतीय ही थे.

New Zealand survive and it's a DRAW in Kanpur.



