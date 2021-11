ICC World Test Championship Point Table: कानपुर में भारी पड़ गया ड्रॉ... टेस्ट चैम्पियनशिप की टेबल में भारत से आगे निकला पाकिस्तान

ICC World Test Championship Point Table: भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में ड्रॉ हुआ मैच भारी पड़ गया है. टेस्ट चैम्पियनशिप 2021-2023 की प्वाइंट टेबल में टीम इंडिया को नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारत को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उसी के घर में हरा दिया है. इसी वजह से अब पाकिस्तान रैंकिंग में भारत से आग निकल गया है.

आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा प्वाइंट टेबल पर श्रीलंका की टीम टॉप पर है, जबकि पाकिस्तान नंबर-2 और भारत की टीम नंबर तीन पर है. श्रीलंका की टीम ने अभी एक मैच खेला है और उसे ही जीत लिया, ऐसे में उसका रिजल्ट प्रतिशत 100 फीसदी है.

जबकि पाकिस्तान 24 प्वाइंट और 66.66 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ नंबर दो पर है. जबकि टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 50 फीसदी है, ऐसे में वह नंबर तीन पर पहुंच गई है. अगर प्वाइंट के हिसाब से देखें तो टीम इंडिया के 30 प्वाइंट हैं, जो सबसे ज्यादा हैं.

The #WTC23 standings after Pakistan’s victory over Bangladesh 👇 pic.twitter.com/z8c8JgYDXX