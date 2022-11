Ind Vs Nz 3rd ODI live score: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की पहले बैटिंग, संजू को फिर नहीं मिला मौका

यह सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच है, ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह मैच काफी अहम है. टीम इंडिया सीरीज़ में 0-1 से पीछे है, ऐसे में अगर बारिश की वजह से मैच नहीं होता है तब टीम इंडिया यह सीरीज़ हार जाएगी.



🚨 Toss Update 🚨



New Zealand have elected to bowl against #TeamIndia in the third #NZvIND ODI.



Follow the match 👉 https://t.co/NGs0HnQVMX pic.twitter.com/jgNd3L60cC