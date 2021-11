Ind Vs Nz, Harshal Patel: चोट के चलते दूसरे मैच में नहीं खेले सिराज, एक और IPL स्टार का हुआ डेब्यू

Ind Vs Nz: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में दूसरा टी-20 मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में भी टॉस जीता है और टीम इंडिया ने बॉलिंग का फैसला किया है. इस मैच में मोहम्मद सिराज नहीं खेल रहे हैं, जिन्हें पिछले मैच में चोट लग गई थी.

BCCI की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि मोहम्मद सिराज बाएं हाथ में लगी चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल पाए हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही है.

🚨 UPDATE: MD Siraj got a web split on his left hand while fielding on his own bowling in the 1st T20I in Jaipur.



The BCCI medical team is closely monitoring his progress.