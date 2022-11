Ind Vs Nz 1st T20: 'मुझे खुद सारी सीटें साफ करनी पड़ीं...', भारत-न्यूजीलैंड मैच पर भड़का कमेंटेटर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी-20 मैच वेलिंग्टन में आयोजित हुआ. बारिश की वजह से मैच अपने तय वक्त पर शुरू नहीं हो पाया. टी-20 वर्ल्ड कप के बाद जो ब्रेक हुआ था, फैन्स को उम्मीद थी कि पहले मैच में कुछ धमाका देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.



वेलिंग्टन में इस बीच पहले टी-20 मैच के दौरान कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर साइमन डुल खफा नज़र आए. साइमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह कमेंट्री बॉक्स की गंदी सीटें दिखा रहे थे.

⁦@Sportsfreakconz⁩ ⁦@martindevlinnz⁩ Another great reason to play here at ⁦@skystadium⁩ . I have just cleaned all the seats in our commentary area so our overseas guests can sit down. What a shambles of a place. Embarrassing. #welcometoNZ pic.twitter.com/Xnpz5BihcI