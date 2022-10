IND vs NED Sydney Weather T20 World Cup: सिडनी में मौसम ने ली करवट, तेज बारिश से धुल सकता है भारत-नीदरलैंड मैच, जानिए पूरा हाल

IND vs NED Sydney Weather T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज (27 अक्टूबर) टीम इंडिया का मुकाबला नीदरलैंड से होना है. टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में यह दूसरा मैच है, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.

मगर मुकाबला शुरू होने से पहले ही इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. दरअसल, सिडनी में अचानक मौसम ने करवट ली है और गुरुवार सुबह से ही तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई है. ऐसे में भारत-नीदरलैंड मुकाबले पर बारिश के कारण संकट मंडराने लगा है.

सिडनी में आज बारिश की आशंका 40 प्रतिशत

Accuweather की मानें तो गुरुवार के दिन सिडनी में बारिश की संभावना 40 प्रतिशत तक रहेगी. हवाओं की गति 40 km/h होगी. जबकि आसमान में 26 प्रतिशत तक बादल छाए रहेंगे. नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के मैच के दौरान बारिश की भी आशंका जताई गई है. यदि मैच में बारिश होती है और थोड़ा बहुत भी मैच होता है, तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत कुछ भी नतीजा निकल सकता है. ऐसे में यह भारत के लिए खतरे की घंटी है.

बता दें कि सिडनी में गुरुवार सुबह तेज बारिश हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक गई. इसके बाद इसी मैदान पर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच शुरू हुआ. मैच में ओवरों की भी कोई कटौती नहीं की गई. मगर एक्वावेदर के मुताबिक दोपहर में सिडनी में फिर बारिश की संभावना है.

