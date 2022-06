India vs Ireland 2nd T20 Match: आखिरी बॉल पर जीती इंडिया, आयरलैंड को 4 रन से हराया, सीरीज में किया क्लीन स्वीप

India vs Ireland 2nd T20 Match: टीम इंडिया ने आयरलैंड को उसी के घर में करारी शिकस्त दी. भारतीय टीम ने दो मैचों की टी20 सीरीज पर 2-0 से क्लीन स्वीप किया. दोनों मैच राजधानी डबलिन में खेले गए थे. मंगलवार को खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम ने आयरलैंड को 4 रनों से शिकस्त दी.

मैच में टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. इसके बाद दीपक हुड्डा ने 55 बॉल पर शतक जड़ा. उन्होंने 57 बॉल पर 104 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 9 चौके जमाए. इनके अलावा संजू सैमसन ने 42 बॉल पर 77 रनों की पारी खेली. उन्होंने भी 4 छक्के और 9 चौके जमाए. इन दोनों के बदौलत भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 225 रन बनाए.

आखिरी ओवर में 17 रन नहीं बना सकी आयरलैंड

226 रनों के टारगेट के जवाब में आयरलैंड टीम ने कड़ी टक्कर दी. शुरुआत से ही मेजबान टीम हावी रही और आखिरकार 5 विकेट गंवाकर 221 रन बना लिए. आयरलैंड को आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम 12 रन ही बना सकी. आयरलैंड के लिए कप्तान एंड्रयू बलबर्नी ने 37 बॉल पर 60 रनों की पारी खेली.

आयरलैंड की पारी- 221-5 (20 Ov)

पहला विकेट- पॉल स्टर्लिंग, 40 रन 72/1

दूसरा विकेट- गेरेथ डेलेनी, 0 रन 73/2

तीसरा विकेट- एंड्रयू बलबर्नी, 60 रन 117/3

चौथा विकेट- लॉरकैन टकर, 5 रन 142/4

पांचवां विकेट- हैरी टेक्टर, 39 रन 189/5

भारत की पारी- 225/7 (20 ओवर) मैच का स्कोरकार्ड देखने के लिए यहां क्लिक करें...

पहला विकेट- ईशान किशन, 3 रन 13/1

दूसरा विकेट- संजू सैमसन, 77 रन 189/2

तीसरा विकेट- सूर्यकुमार यादव, 15 रन 206/3

चौथा विकेट- दीपक हुड्डा, 104 रन 212/4

पांचवां विकेट- दिनेश कार्तिक, 0 रन 217/5

छठा विकेट- अक्षर पटेल, 0 रन 217/6

सातवां विकेट- हर्षल पटेल, 0 रन 226/7

Three changes in the Playing XI for #TeamIndia



Sanju Samson comes in for Ruturaj Gaikwad

Ravi Bishnoi comes in for Yuzvendra Chahal

Harshal Patel comes in for Avesh Khan



Live - https://t.co/l5jcWYMcNk #IREvIND pic.twitter.com/608JoPNBoK