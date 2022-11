Ind Vs Eng Semi Final: भारत के सेमीफाइनल में नहीं होगा ये अंपायर, फैन्स बोले- अब तो वर्ल्ड कप पक्का!

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, सेमीफाइनल की गिनती शुरू हो गई है. भारत को अपना सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को खेलना है, आईसीसी द्वारा इन मुकाबलों के लिए अंपायर और अन्य अधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. इस बीच भारतीय फैन्स के लिए राहत की खबर ये है कि अंपायर रिचर्ड कैटलबोरो टीम इंडिया के मैच में अंपायरिंग नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर फैन्स इसको लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं.



आईसीसी द्वारा सोमवार को सेमीफाइनल के लिए मैच ऑफिशियल के नामों का ऐलान किया गया. 10 नवंबर को एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल होना है, इसमें आईसीसी की तरफ से दो फील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर और मैच रेफरी के बारे में जानकारी दी गई है.



• फील्ड अंपायर: कुमार धर्मसेना और पॉल रिफेल

• थर्ड अंपायर: क्रिस गफ्फनी

• फोर्थ अंपायर: रोड टकर

• मैच रेफरी: डेविड बून



रिचर्ड कैटलबोरो से क्या है कनेक्शन?



दरअसल, सोशल मीडिया पर मज़े इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि रिचर्ड कैटलबोरो पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स में जब भी भारत के मैच में फील्ड अंपायर बने हैं, तब टीम इंडिया के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है. फिर चाहे वो टी-20 वर्ल्ड कप 2021 हो या फिर साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल जिसमें महेंद्र सिंह धोनी रनआउट हुए थे.

I am just praying Richard Kettleborough will not be the umpire in India's Semifinal/Final match.🤞🏼

He's been so unlucky to us. Even in this tournament the only match we lost against RSA, he was one of the umpires 🥹#T20WorldCup #INDvsEng pic.twitter.com/Ua4CSLPvLr