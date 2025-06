India Playing 11 Leeds Test: भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान ऋषभ पंत ने साफ कर दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे, जबकि पंत खुद नंबर 5 पर उतरेंगे. कोहली के रिटायरमेंट के बाद मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत बल्लेबाज की जरूरत थी, और अब टीम मैनेजमेंट ने यह जिम्मेदारी गिल को दी है. गिल और खुद अपनी बल्लेबाजी पोजीशन पर पंत ने सफाई दी है.

पंत ने कहा- नंबर 3 को लेकर अब भी चर्चा चल रही है, लेकिन 4 और 5 फिक्स हैं. शुभमन नंबर 4 पर आएंगे और मैं नंबर 5 पर बल्लेबाजी करूंगा. बाकी के स्लॉट पर बातचीत जारी है.

विराट कोहली के दौर में नंबर 4 का स्थान पक्का माना जाता था, लेकिन अब इस अहम पोजीशन की जिम्मेदारी शुभमन गिल को मिली है, जो शांत मिजाज और स्टाइलिश बैटिंग के लिए जाने जाते हैं.

वहीं ऋषभ पंत भारत के 2024/25 टेस्ट सीजन में लगातार नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले ऐसा माना जा रहा था कि करुण नायर को नंबर 5 पर मौका मिल सकता है और पंत नंबर 6 पर आ सकते हैं, लेकिन पंत ने खुद इन अटकलों को खारिज कर दिया है. यानी नंबर 4 पर गिल और नंबर 5 पर पंत खेलेंगे, ये फाइनल हो चुका है.

