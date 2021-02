पिंक बॉल टेस्ट: पहला दिन भारत के नाम, अक्षर-रोहित के दम पर इंग्लैंड पर कसा शिकंजा

भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चार मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है. डे-नाइट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने तीन विकेट खोकर 99 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा 57 और अजिंक्य रहाणे एक रन बनाकर नाबाद लौटे. दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले कप्तान विराट कोहली आउट हुए. वो 27 रन बनाए.

भारत पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड से सिर्फ 13 रनों से पीछे है. इंग्लैंड की ओर से जैक लीच ने दो और जोफ्रा आर्चर ने एक विकेट लिया. इससे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक आगाज किया. उसने इंग्लैंड की पहली पारी को 112 रनों पर समेट दिया. भारत के खिलाफ इंग्लैंड टीम का ये तीसरा सबसे कम स्कोर है. वो इससे पहले साल 1971 में द ओवल में 101, 1981 में मुंबई में खेले गए मुकाबले में 102 और 1986 में लीड्स में 102 रनों पर आउट हो चुकी है.

इंग्लैंड की खराब शुरुआत

इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन उनकी शुरुआत खराब रही. मैच के तीसरे ओवर में दो रन के स्कोर पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा, जब डॉम सिब्ली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. अपना 100वां टेस्ट खेल रहे ईशांत शर्मा की गेंद पर रोहित शर्मा ने सिब्ली का कैच पकड़ा. छठे ओवर में जॉनी बैरस्टो के रूप में इंग्लैंड ने अपना दूसरा विकेट खोया.

इसके बाद 74 रन के स्कोर पर जो रूट, 80 के स्कोर पर जैक क्रॉउली आउट हो गए. पहले सत्र तक इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 81 रन था. 81 के स्कोर पर ही रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर ऑली पोप बोल्ड हो गए. इसके बाद 93 रन के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर अक्षर पटेल की गेंद को नहीं समझ पाए और बोल्ड हो गए. 98 के स्कोर पर इंग्लैड का आठवां विकेट जैक लीक के रूप में गिरा.

