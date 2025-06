ENG-W vs IND-W: स्मृति मंधाना का रिकॉर्डतोड़ शतक, भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मैच में इंग्लैंड को रौंदा

भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 28 जून (शनिवार) को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 97 रनों से जीत हासिल की. मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 211 रनों का टारगेट मिला था, जिसका मेजबान टीम पीछा नहीं कर पाई. भारतीय टीम की जीत में कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना की अहम भूमिका रही. मंधाना ने रिकॉर्डतोड़ शतक लगाया.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए. स्मृति मंधाना ने 62 गेंदों पर 112 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. वहीं हरलीन दयोल ने 7 चौके की मदद से 23 बॉल पर 43 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए.

𝐑𝐚𝐰 𝐄𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 📽️



🔹 First Indian batter to score a century in all three formats in women's cricket



🔹 Highest ever T20I score for #TeamIndia in women's cricket



A 💯 of 🔝 quality from Smriti Mandhana, and the celebrations say it all 🥳#ENGvIND | @mandhana_smriti pic.twitter.com/TQhZc4l4WD — BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2025

स्मृति मंधाना अब वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं. साथ ही वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में शतक बनाने वाली वो दूसरी भारतीय हैं. बता दें कि इससे पहले वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2018 में हरमनप्रीत कौर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन बनाए थे. स्मृति मंधाना ऐसी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है.

वूमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में शतक

हीदर नाइट (इंग्लैंड)

टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड)

लौरा वोलवॉर्ड (साउथ अफ्रीका)

बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)

स्मृति मंधाना (भारत)

वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर

9- बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) vs भारत

8- बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) vs इंग्लैंड

8- सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) vs साउथ अफ्रीका

8- स्मृति मंधाना (भारत) vs इंग्लैंड

वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में भारत का सर्वाधिक स्कोर

217/4 vs वेस्टइंडीज, मुंबई, 2024

210/5 vs इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2025

201/5 vs यूएई, दांबुला, 2024

वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर

226/3- ऑस्ट्रेलिया, चेम्सफोर्ड, 2019

210/5- भारत, ट्रेंट ब्रिज, 2025

209/4- ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न, 2018

इंग्लैंड के लिए कप्तान साइवर-ब्रंट ने बनाए सर्वाधिक रन

टारेगट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की महिला टीम 14.5 ओवरों में 113 रनों पर सिमट गई. कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने सबसे ज्यादा 42 गेंदों पर 66 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे. इसके अलावा टैमी ब्यूमोंट (10 रन) और एम एरलोट (12 रन) ही दोहरे अंकों में पहुंच सकीं. नल्लापुरेड्डी चरणी ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके. वहीं दीप्ति शर्मा और राधा यादव को दो-दो सफलता प्राप्त हुईं. वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार रही है.

वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार (रनों से)

97 रन vs भारत, ट्रेंट ब्रिज, 2025

93 रन vs ऑस्ट्रेलिया, चेम्सफोर्ड, 2019

72 रन vs ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 2025

57 रन vs ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2025

57 रन vs ऑस्ट्रेलिया, ब्रेबोर्न, 2018

वूमेन्स टी20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे बड़ी जीत (रनों से)

142 रन vs मलेशिया, कुआलालम्पुर, 2018

104 रन vs यूएई, सिलहट, 2022

100 रन vs बारबाडोस, एजबेस्टन, 2022

97 रन vs इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2025

84 रन vs वेस्टइंडीज, ग्रॉस आइलेट, 2019

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: सोफिया डंकले, डैनिएल वायट-हॉज, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), एलिस कैप्सी, सोफी एक्लेस्टोन, एम एरलोट, लॉरेन फाइलर, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल.

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, नल्लापुरेड्डी चरणी.