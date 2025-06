IND vs ENG: घास ही घास वाला हेडिंग्ले ग्राउंड, जानिए इस पिच पर इंडियन टीम की खेल हिस्ट्री क्या रही है, सिर्फ दो जीत हैं खाते में

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज (20 जून) से लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा और पहली गेंद 3.30 बजे फेंकी जाएगी. भारतीय टीम ने साल 2007 में आखिरी बार इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीती थी. अब उसकी कोशिश 18 साल के सूखे को खत्म करने की है. वैसे यहां की प‍िच बेहद हरी नजर आ रही है.

देखा जाए तो भारतीय टीम की हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड से यादें मिली-जुली हैं. भारतीय टीम जब आखिरी बार इस मैदान पर टेस्ट मैच खेलने उतरी, तो उसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था. 25 से 28 अगस्त 2021 तक खेले गए उस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को पारी और 76 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

