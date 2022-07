Jasprit Bumrah IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह के सामने बेबस नजर आए अंग्रेज बल्लेबाज, ध्वस्त किया आशीष नेहरा का 19 साल पुराना रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में आयोजित पहले वनडे मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कहर देखने को मिला. बुमराह ने अद्भुत बॉलिंग का नजारा पेश करते हुए 7.2 ओवर्स 19 रन देकर छह विकेट चटकाए, जिसमें तीन मेडन ओवर भी शामिल थे. इस बॉलिंग के चलते इंग्लैंड की पूरी टीम 25.2 ओवर्स में महज 110 रनों के स्कोर पर सिमट गई. बुमराह ने जेसन रॉय, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड विली और ब्रायडन कार्स को चलता किया.

आशीष नेहरा का रिकॉर्ड तोड़ा

अब जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. बुमराह ने इस मामले में आशीष नेहरा को पीछे छोड़ दिया. नेहरा ने 2003 के विश्व कप में डरबन के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 23 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे. कुलदीप यादव अब इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. कुलदीप ने 2018 में नॉटिंघम वनडे में 25 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

जसप्रीत बुमराह अब वनडे क्रिकेट में बेस्ट बॉलिग आंकड़े के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. स्टुअर्ट बिन्नी के नाम पर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा दर्ज है. बिन्नी ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर वनडे में महज चार रन देकर छह विकेट लिए थे.

भारत के लिए बेस्ट बॉलिंग (वनडे में)

6/4 स्टुअर्ट बिन्नी vs बांग्लादेश, मीरपुर 2014

6/12 अनिल कुंबले vsवेस्टइंडीज, कोलकाता 1993

6/19 जसप्रीत बुमराह vs इंग्लैंड, ओवल 2022

6/23 आशीष नेहरा vs इंग्लैंड, डरबन 2003

6/25 कुलदीप यादव vs इंग्लैंड, नॉटिंघम 2018

जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग स्पैल अब इंग्लिश जमीं पर वनडे क्रिकेट मे चौथा सर्वश्रेष्ठ है. इस मामले में पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वकार यूनुस पहले नंबर पर हैं. वकार यूनुस ने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 36 रन देकर सात विकेट चटकाए थे.

इंग्लैंड में बेस्ट स्पैल (वनडे क्रिकेट)

7/36 वकार यूनुस vs इंग्लैंड, लीड्स 2001

7/51 विंस्टन डेविस vs ऑस्ट्रेलिया, लीड्स 1983

6/14 गैरी गिल्मर vs इंग्लैंड लीड्स, 1975

6/19 जसप्रीत बुमराह vs इंग्लैंड, ओवल 2022

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी ने तीन और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट लिया. यानी कि इंग्लैंड के सभी 10 विकेट भारत के तेज गेंदबाजों ने लिए. वनडे क्रिकेट में भारत के लिए यह छठा मौका है जब सभी दस विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हों. इससे पहले आखिरी बार 2014 में मीरपुर वनडे में भारतीय टीम ने यह कारनामा किया था.

भारतीय तेज गेंदबाजों द्वारा सभी 10 विकेट:

भारत vs ऑस्ट्रेलिया चेम्सफोर्ड 1983

भारत vs विंडीज लॉर्ड्स 1983

भारत vs पाकिस्तान टोरंटो 1997

भारत vs श्रीलंका जोहानिसबर्ग 2003

भारत vs बांग्लादेश मीरपुर 2014

भारत vs इंग्लैंड ओवल 2022