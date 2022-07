Ind Vs Eng 1st ODI: बुमराह-रोहित का धमाल, भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से रौंदा, 44 ओवर ही चला पहला वनडे

द ओवल में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत हुई है. इंग्लैंड को सिर्फ 110 पर ऑलआउट करने के बाद भारत ने इस मैच में 10 विकेट से जीत लिया है. रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी को आउट करने में इंग्लैंड के पसीने छूट गए, दोनों ने सिर्फ 19वें ओवर में ही इस टारगेट को पा लिया. इसी के साथ तीन मैच की सीरीज़ में टीम इंडिया अब 1-0 से आगे हो गई है.



टीम इंडिया लंबे वक्त के बाद कोई वनडे मैच खेल रही थी, लेकिन यहां पूरे ओवर्स ही हो नहीं पाए. इस मैच में सिर्फ 44 ओवर ही फेंके गए, यानी एक पारी जितने ओवर भी नहीं हो सके. क्योंकि इंग्लैंड की पारी 25.2 ओवर चली, जबकि भारत ने 18.4 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

जसप्रीत बुमराह के 6 विकेट के कमाल के आगे इंग्लैंड की टीम सिर्फ 110 रन ही बना पाई. भारत के खिलाफ इंग्लैंड का वनडे में यह सबसे कम स्कोर था. जवाब में रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी में एक बार फिर वनडे में अपना जलवा बिखेरा.

टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रनों की पारी खेली. रोहित ने सिर्फ 58 बॉल में ये कमाल किया, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल हैं. जबकि शिखर धवन ने नाबाद 31 रन बनाए हैं, उन्होंने विजयी चौका भी मारा.

