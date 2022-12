IND vs BAN 1st ODI: राहुल की गलती से हारी टीम इंडिया, गेंदबाजों की मेहनत पर फिरा पानी, इस बांग्लादेशी प्लेयर ने छीनी जीत

IND vs BAN 1st ODI: भारतीय क्रिकेट टीम की बांग्लादेश दौरे पर खराब शुरुआत हुई है. तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश ने 1 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ बांग्लादेश टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 दिसंबर को ढाका में खेला जाएगा.

इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही फ्लॉप रही है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम 186 रन बनाकर ही ढेर हो गई थी. टीम के लिए केएल राहुल ने ही फिफ्टी लगाई.

छोटे टारगेट के चलते भारतीय गेंदबाज बेबस दिखे

इसके बाद लगा कि गेंदबाजी में भारतीय प्लेयर कमाल दिखाएंगे, लेकिन यह उम्मीद भी बेमानी साबित हुई. शुरुआत में थोड़ी देर जरूर भारतीय गेंदबाजों ने चार विकेट लेकर दम दिखाया था, लेकिन छोटा टारगेट होने के कारण वह भी बेबस नजर आए. इस तरह बांग्लादेश की टीम ने 9 विकेट गंवाकर 46 ओवर में ही यह मैच अपने नाम कर लिया. इस तरह भारतीय टीम को बांग्लादेश दौरे की शुरुआत हार के साथ करनी पड़ी.

ओपनिंग में मजबूत शुरुआत नहीं दे सके रोहित-धवन

मैच में सबसे पहले बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने टॉस जीता और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. फिर कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे. दोनों से अच्छी शुरुआत की दरकार थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. सबसे पहले शिखर धवन चलते बने. धवन को स्पिनर मेहदी हसन ने बोल्ड आउट किया. धवन ने तो सात रन बनाने के लिए 17 बॉल खेल लीं. जब धवन आउट हुए तो उस समय भारत का स्कोर 23 रन था.

A sensational tenth-wicket partnership has given Bangladesh a win to start off the series 👏

