IND vs BAN 2nd Test: 'मजाक चल रहा है...', कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप करने पर भड़के फैन्स

चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला है. कुलदीप यादव ने चटगांव टेस्ट मैच में ऑलराउंड खेल दिखाया था. पहले बल्लेबाजी ने कुलदीप ने 40 रनों की पारी खेली थी. फिर गेंद से अपना जलवा बिखेरते हुए कुल आठ विकेट अपने नाम किए थे.

इस शानदार प्रदर्शन के लिए कुलदीप को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था. ऐसे में कुलदीप का नहीं खेलना काफी हैरानी भरा है. 28 साल के कुलदीप यादव की जगह तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को शामिल किया गया है. भारत के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने टॉस के दौरान कुलदीप के टीम से ड्रॉप होने की पुष्टि की.

कुलदीप यादव को बाहर करने के फैसले से काफी फैन्स खुश नहीं है और उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना रोष प्रकट किया. फैन्स का मानना है कि विनिंग परफॉर्मेंस के बाद कुलदीप को ड्रॉप करना अचंभित करने वाला है. फैन्स ने भारतीय टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई की क्लास भी लगाई.

Mazak chal raha hai kya? Kuldeep Yadav ko drop kar diye!! https://t.co/0M1nkYW74w — Stunning Shivangi (@panditldki) December 22, 2022

This indian team is worst of all time. How come they sit out kuldeep yadav and still play their worst batsman as a captain. The downfall of this team should not hurt anyone December 22, 2022

@BCCI after taking 8 wickets in 1st game how can you drop kuldeep? Why not Ashwin or Axar were dropped? Sheer politics. BCCI can do any thing. — Pankaj Singh (@pankajs0801) December 22, 2022

Iss faltu bowler ke liye Kuldeep ko drop kr diya.... Esi tesi...

Spin track pr 3 fast bowlers, vo bhi jaydev unadkat.... Hai to ye bhi spinner hi hai, thoda tez dalta h spinners se !

What is this management up to.... Rahul Dravid is very inconsistent in selection ! — Harsh Tegta (@tegtaharsh97) December 22, 2022

केएल राहुल ने कहा कि कुलदीप को ना खिलाना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन यह जयदेव उनादकट के लिए यह शानदार मौका है. केएल राहुल ने कहा, 'हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. विकेट में थोड़ा नमी है और हमें जल्दी विकेट लेने की जरूरत है. हमने एक बदलाव किया है, कुलदीप की जगह जयदेव को शामिल किया गया है. कुलदीप को बाहर रखने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह उनादकट के लिए एक बेहतरीन अवसर है.'

Kuldeep benched for the 2nd Test 🤷‍♂️

Yeah…a little bit of grass on the surface but it’s Dhaka. I mean.

Happy for Unadkat though…inspirational story of ‘never give up’. Red ball has given him another chance. Wish you well, bro 🤗 #BanvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) December 22, 2022

Damn was this track a ploy for India to feel encouraged to leave out Kuldeep? They have. But really looking forward to Jaydev Unadkat's first Test in 12 years. — KASHISH (@crickashish217) December 22, 2022

कुलदीप यादव ने भारत के लिए आठ टेस्ट, 73 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम पर 197 विकेट दर्ज हैं. कुलदीप ने जून 2017 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. यानी कि वह पांच सालों में सिर्फ आठ टेस्ट खेल पाए हैं.