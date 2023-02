Team India Women's T20 World Cup 2023: पाकिस्तान की शर्मनाक हार, अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम

Team India Women's T20 World Cup 2023: आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप 2023 सीजन के लिए भारत समेत 3 टीमों ने सेमीफाइनल में एंट्री कर लिया है. ग्रुप-2 से इंग्लैंड ने टॉप पर और भारतीय टीम ने दूसरे नंबर पर रहते हुए क्वालिफाई किया है. जबकि ग्रुप-1 से ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पर रहते हुए जगह बनाई है. दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीकी टीम ने एंट्री की है.

पाकिस्तान की हार के साथ ही भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तय हो गया है. यह जंग 23 फरवरी को केपटाउन में होगी. पाकिस्तान को उसके आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड ने 114 रनों से करारी शिकस्त दी है.

चौथी टीम के लिए तीन टीमों के बीच जंग

ग्रुप-2 से दूसरी टीम के लिए न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच जंग थी. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला गया. इस मैच में अफ्रीकी टीम 10 विकेट से जीत दर्ज कर 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है.

इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के भी बराबर 4-4 पॉइंट्स थे. मगर बेहतर नेट रनरेट के साथ साउथ अफ्रीकी टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. अब साउथ अफ्रीकी टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला ग्रुप-2 की टॉपर इंग्लैंड टीम से 24 फरवरी को होगा.

