हेड OUT, मैक्सवेल IN... टीम इंड‍िया रहेगी अनचेंज? गोल्ड कोस्ट में ऐसी होगी प्लेइंग XI

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर है. सूर्यकुमार यादव की टीम गुरुवार को क्वींसलैंड में चौथा मुकाबला जीतकर बढ़त बनाना चाहेगी. अर्शदीप और सुंदर का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि संजू सैमसन की वापसी पर संशय बना हुआ है.

चौथे टी20 से पहले अभ्यास करती टीम इंडिया (Photo: BCCI)
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. गुरुवार को कैरारा ओवल में खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर है. भारत ने तीसरा टी20 मुकाबला होबार्ट में पांच विकेट से जीतकर शानदार वापसी की थी और अब टीम 2-1 की बढ़त बनाना चाहेगी.

तीसरे मैच में भारत का शानदार प्रदर्शन

तीसरे टी20 में भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया. अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर टीम के स्टार रहे. अर्शदीप ने नई गेंद से तीन विकेट झटके, जबकि सुंदर ने 23 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाकर भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया. 

क्या लौटेंगे संजू सैमसन?

चौथे टी20 से पहले सबसे बड़ी चर्चा संजू सैमसन की संभावित वापसी को लेकर है. सिर्फ एक साल पहले तक सैमसन टी20 टीम में पक्के माने जाते थे, जब उन्होंने पांच पारियों में तीन शतक जड़े थे. लेकिन अब शुभमन गिल की वापसी और जीतेश शर्मा के उभरने से उनकी जगह पर संकट गहराता जा रहा है.

गिल को उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन को नीचे के क्रम में भेजा गया, जिससे वे लय नहीं पा सके. हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम मेंटर गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन फिलहाल उनका स्थान अस्थिर दिख रहा है.

दूसरी ओर, जीतेश शर्मा ने होबार्ट में 13 गेंदों पर नाबाद 22 रन बनाकर मैच फिनिश किया और टीम को जीत दिलाई. उनकी फिनिशर भूमिका और आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, टीम संयोजन में बदलाव की संभावना कम है.

गेंदबाजी संयोजन और टीम बैलेंस

भारत का गेंदबाजी संतुलन अब स्थिर दिखाई दे रहा है. वॉशिंगटन सुंदर की वापसी ने टीम को गहराई और लचीलापन दिया है. वे निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और किफायती गेंदबाजी भी करते हैं. ऐसे में हर्षित राणा को फिर से बेंच पर बैठना पड़ सकता है, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल स्पिन जोड़ी के रूप में खेलेंगे.

गति आक्रमण में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह नई गेंद से लय में हैं, जिन्हें शिवम दुबे की उपयोगी मध्यम गति गेंदबाजी का समर्थन मिल रहा है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन और बेन ड्वार्शुइस, ग्लेन मैक्सवेल

