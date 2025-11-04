scorecardresearch
 

'डिविलियर्स प्लीज मेरी मदद करो...', जानें सूर्यकुमार यादव ने क्यों मांगी हेल्प, खास है वजह

सूर्यकुमार यादव ने माना कि वह टी20 और वनडे क्रिकेट में संतुलन नहीं बना पाए और इसी वजह से वनडे टीम से बाहर हो गए. अब वह एबी डिविलियर्स से सलाह लेकर अपनी वनडे करियर को फिर से शुरू करना चाहते हैं.

टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: Getty)
टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: Getty)

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्वीकार किया है कि वह टी20 और वनडे (ODI) क्रिकेट के बीच सही बैलेंस नहीं बना पाए, जिसकी वजह से उन्हें वनडे टीम से बाहर होना पड़ा. हालांकि, अब वह दोबारा वनडे फॉर्मेट में वापसी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एबी डिविलियर्स से मदद मांगी है.

सूर्यकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह कभी भी डिविलियर्स से लंबी बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन अगर मौका मिला तो वह उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने टी20 और वनडे में संतुलन कैसे बनाया. सूर्या ने कहा, 'अगर मैं उनसे (एबी) जल्द मिला, तो मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में बैलेंस कैसे बनाया? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सका. मैंने सोचा कि वनडे को टी20 की तरह खेलना चाहिए. लेकिन अब मैं समझता हूं कि दोनों फॉर्मेट अलग हैं. AB, अगर आप यह सुन रहे हैं तो मुझसे जल्दी संपर्क करें, क्योंकि मेरे लिए आने वाले तीन-चार साल बहुत अहम हैं. मैं वनडे क्रिकेट खेलना चाहता हूं. कृपया मदद करें!'

यह भी पढ़ें: VIDEO: टॉस जीतते ही खुशी से मैदान पर झूमने लगे कप्तान सूर्यकुमार यादव, AUS कप्तान ने भी लगाया गले

बता दें कि सूर्यकुमार ने 2021 में वनडे डेब्यू किया था और आखिरी बार 2023 वर्ल्ड कप फाइनल (भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया) में वनडे खेला था. इसके बाद से वह केवल टी20 प्रारूप में टीम का हिस्सा हैं. वनडे में सूर्या का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. कई बार उन्हें बिना खाता खोले ही जाना पड़ा है. सूर्या ने कहा कि वह जानते हैं कि एबी डिविलियर्स तीनों फॉर्मेट में सफल रहे और वही अनुभव उन्हें दोबारा वनडे में सफल बना सकता है.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव के T20 में 150 छक्के पूरे, दिग्गजों के इस खास क्लब में हुई एंट्री

