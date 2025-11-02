T20 टीम से रिलीज किए गए कुलदीप यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरा छोड़ स्वदेश लौटेंगे, BCCI ने बताई वजह

भारतीय टीम ने रविवार (2 नवंबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट के बेलेरीव ओवल में खेले गए टी20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 18.3 ओवर्स में अचीव कर लिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. सीरीज का चौथा मुकाबला 6 अक्टूबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाना है. वहीं आखिरी मुकाबला 8 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में होना है.

अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को बाकी दो मैचों के लिए टी20 टीम से रिलीज कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इस बात की जानकारी दी है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से अनुरोध किया था कि कुलदीप को रिलीज किया जाए.

टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला इसलिए लिया, ताकि कुलदीप यादव को रेड-बॉल क्रिकेट की तैयारी का मौका मिल सके. कुलदीप अब इंडिया-ए टीम की ओर से साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे फर्स्ट क्लास मैच में हिस्सा लेंगे. यह मुकाबला बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में (COE) में 6 नवंबर से खेला जाना है. कुलदीप इस मैच के जरिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे.

कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में दो मैच खेले. कैनबरा में खेले गए टी20 मैच में कुलदीप गेंदबाजी नहीं कर पाए थे क्योंकि मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था. फिर मेलबर्न में खेले गए टी20 मैच में कुलदीप ने 45 रन देकर दो विकेट झटके थे. कुलदीप होबार्ट टी20 मैच में प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं बन पाए थे. कुलदीप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जहां उन्हें सिडनी में खेले गए मुकाबले में भाग लेने का मौका मिला था.

चौथे एवं पांचवें टी20 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत-ए टीम : ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव

