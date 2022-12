IND vs BAN 1st Test: मोहम्मद सिराज ने लिटन दास से क्या कहा था? स्टार गेंदबाज ने दिया ये जवाब

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे चटगांव टेस्ट मैच के दूसरे दिन मोहम्मद सिराज काफी सुर्खियों में रहे. सिराज ने गेंद से कहर बरपाते हुए बांग्लादेश की पहली पारी में शुरुआती पांच में से तीन विकेट चटका दिए. सिराज के बाद कुलदीप यादव ने मोर्चा संभाला और पांच विकेट झटकर मेजबान टीम की पारी को 150 रनों पर समेटने में देरी नहीं लगाई. देखा जाए तो सिराज अपनी बॉलिंग के अलावा सिराज दूसरी चीजों को लेकर सुर्खियों में रहे.

बांग्लादेशी की पारी के 14वें ओवर में सिराज और लिटन दास की झड़प हो गई . उस ओवर में मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर लिटन दास ने गेंद को गली की तरफ ढकेला. सिराज शायद इससे नाराज थे और उन्होंने लिटन दास को कुछ शब्द कहे. बांग्लादेशी बल्लेबाज ने ऐसे इशारा किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो. इसके बाद दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे से उलझने के लिए भी आमने-सामने आ चुके थे. ऑनफील्ड अंपायर ने किसी तरह मामला शांत कराया.

खास बात यह है कि ओवर की अगली ही यानी कि दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने लिटन दास को बोल्ड किया. इसके बाद सिराज ने पहले तो होठों पर उंगली रखकर जश्न मनाया. फिर विराट कोहली भी सिराज का साथ देने के लिए आ गए. दोनों ने लिटन दास के ही अंदाज में कान पर हाथ रखकर बांग्लादेशी प्लेयर को सटीक जवाब दिया.

𝙎𝙞𝙧𝙖𝙟 𝙝𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙡𝙖𝙪𝙜𝙝



The speedster was difficult to contain as he rattled @LittonOfficial's stumps, eventually picking up 3 before the end of Day 2 🤩🔥



Rate @mdsirajofficial's bowling effort from 1️⃣-1️⃣0️⃣?#BANvIND #SonySportsNetwork #MohammedSiraj pic.twitter.com/kdEt38w0ls