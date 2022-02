IPL में सस्ते बिके U19 कप्तान यश धुल 'फ्लावर नहीं फायर..', बल्ले से धूम मचा रहे

भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले यश धुल पर पुष्पा फिल्म का डॉयलॉग 'फ्लाव नहीं फायर है' फिट बैठता है. हाल ही में वर्ल्ड कप जिताने के बाद सभी को लगा था कि IPL मेगा ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजी उन पर जमकर पैसा लुटा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

मेगा ऑक्शन में 20 लाख रुपए बेस प्राइस वाले यश धुल को दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 50 लाख रुपए में अपने नाम कर लिया. दिल्ली ने सस्ते में इस बड़े खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ लिया है. टूर्नामेंट में यश धुल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. इसका सबूत उन्होंने अपने हालिया फॉर्म से दे दिया है.

𝙒𝙝𝙖𝙩 𝘼 𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩! 👌 👌



💯 on Ranji Trophy debut! 👏 👏



This has been a fantastic batting performance from Yash Dhull in his maiden First Class game. 👍 👍 @Paytm | #RanjiTrophy | #DELvTN | @YashDhull2002



