IND Vs WI: 'टीम पहले और प्लेयर बाद में', श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाने पर बोले रोहित

India vs West Indies T20: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इसी के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है. मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा फैसला किया था, जिसने फैंस को भी चौंका दिया.

दरअसल, रोहित ने फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर को प्लेइंग-11 में जगह नहीं दी. उनकी बजाय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को चुना. हालांकि वेंकटेश ने शानदार प्रदर्शन भी किया. उन्होंने आखिर में छक्का मारकर टीम को जिताया. वेंकटेश ने 13 बॉल पर नाबाद 24 रन बनाए और सूर्यकुमार यादव के साथ 5वें विकेट के लिए नाबाद 48 रन की पार्टनरशिप भी की.

कड़ा कॉम्पिटिशन हमेशा अच्छा होता है

मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस को नहीं खिलाने के सवाल पर अपनी बात रखी. रोहित ने कहा कि श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को प्लेइंग-11 में नहीं खिलाना मुश्किल फैसला होता है. हमें मैच में ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी, जो बीच में गेंदबाजी भी कर सके. इसी कारण हम श्रेयस को प्लेइंग-11 में शामिल नहीं कर सके. यह हमेशा अच्छा ही होता है कि आपकी टीम में जगह बनाने के लिए इतना कड़ा कॉम्पिटिशन हो, जिसमें कई प्लेयर्स को बैठाना पड़े.

💬 💬 "Very happy with his first game for India. He has got a very bright future." #TeamIndia captain @ImRo45 lauds @bishnoi0056 following his superb performance on debut. 👏 👏#INDvWI @Paytm pic.twitter.com/YmxUF2JYrY