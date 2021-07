Ind vs SL: हार्दिक पंड्या ने गाया श्रीलंका का राष्ट्रगान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका में अच्छा प्रदर्शन जारी है. वनडे सीरीज जीतने वाली शिखर धवन की इस टीम ने टी20 सीरीज का आगाज भी जीत से किया है. रविवार को सीरीज के पहले मुकाबले में उसने श्रीलंका को 38 रनों से हरा दिया. भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

मैच के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मैच शुरू होने से पहले जब राष्ट्रगान गाए जा रहे थे तो कैमरे की नजरें हार्दिक पंड्या पर टिकीं. ऐसा इस वजह से क्योंकि वह श्रीलंका का राष्ट्रगान गा रहे थे. हार्दिक पंड्या के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है.

मैच की बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया. भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए. सूर्यकुमार के अलावा कप्तान शिखर धवन ने बी 46 रनों की पारी खेली.

Is it just me that saw @hardikpandya7 singing the SL national anthem, then? #SLvInd pic.twitter.com/TuALbiRFu4 — Pranith (@Pranith16) July 25, 2021

जब श्रीलंकाई बल्लेबाजों की बारी आई, तब भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. 23 रन पर पहला विकेट गंवाने के बाद से ही श्रीलंका की बल्लेबाजी बिखराव का शिकार हुई और एक के बाद एक विकेट गिरते गए. अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने लंबे समय बाद फिर अपनी स्विंग का कमाल दिखाया और सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए.

उन्होंने मात्र 22 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए और भारत की इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई. दीपक चाहर ने भी सधी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खामोश रखा और 24 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए.