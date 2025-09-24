scorecardresearch
 

India squad for West Indies Test series: वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान आज, अय्यर करेंगे रेस्ट... करुण का कटेगा पत्ता

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज (24 स‍ितंबर) होने की संभावना है. सीरीज का पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से होना है. वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से होना है. इसके लिए टीम में कई बड़े फेरबदल देखने को म‍िल सकते हैं.

श्रेयस अय्यर और करुण नायर वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज में अलग-अलग वजह से बाहर रह सकते हैं (Photo: ITG)
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज अगले महीने से होनी है. सीरीज की शुरुआत 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी. वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होना है.

इस सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान आज (24 स‍ितंबर) होने की संभावना है. ऐसी संभावना है कि करुण नायर को इस टीम में मौका ना म‍िले. अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम में शाम‍िल नहीं थे. वहीं नीतीश कुमार रेड्डी के टीम में शाम‍िल होने पर संशय है. 

जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध बताया है. वहीं श्रेयस अय्यर संभवत: इस सीरीज में सेलेक्ट नहीं होंगे, इस बारे में होने BCCI को बता भी दिया है. टीम इंड‍िया की सेलेक्शन कमेटी इसी टीम के लिए बुधवार को वर्चुअल बैठक करेगी और 15 सदस्यीय भारतीय टेस्ट टीम का सेलेक्शन करेगी.

बुमराह इस समय यूएई में एशिया कप खेल रहे हैं. अगर भारत फाइनल (28 स‍ितंबर) में पहुंचता है, तो पहले टेस्ट (अहमदाबाद) से पहले सिर्फ तीन दिन का ब्रेक होगा. 

जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर महज 3 टेस्ट खेले थे. 

ऐसे में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व में सेलेक्शन कमेटी यह तय करेगी कि बुमराह टेस्ट टीम में शामिल होंगे या नहीं. इसे लेकर भारत के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट ने बांग्लादेश संग मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 स‍ितंबर को कहा था कि बुमराह को आराम दिया जाना असंभव है. वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट खेलेंगे. हमारे पास महत्वपूर्ण मैच हैं और उनके लिए खेलते रहना और अधिक मैच समय लेना अच्छा है. 

वेस्टइंडीज के के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट बॉल (वनडे + T20) टूर रेगा. इसमें 3 ODIs और 5 T20Is शामिल हैं. हाल ही में इंग्लैंड दौरे में बुमराह सिर्फ 3 में से 5 टेस्ट ही खेले थे. उन्हें पांचवें टेस्ट (Oval) के लिए आराम दिया गया था.  आने वाली दो टेस्ट की वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. विकेटकीपर ऋषभ पंत, जिनका दायां पैर फ्रैक्चर हुआ था (चौथे टेस्ट में, मैनचेस्टर), वो इस सीरीज से बाहर रहेंगे. उनकी जगह ध्रुव जुरेल पहले विकल्प के रूप में खेलेंगे, जबकि तमिलनाडु के एन जगदीश बैकअप होंगे. 

श्रेयस अय्यर ने क्यों लिया वेस्टइंडीज सीरीज से पहले ब्रेक
भारतीय मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने सेलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजित अगरकर को बता दिया है कि उनकी पीठ की जकड़न (stiff back) के कारण वे इस समय रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट नहीं खेल सकते. उन्होंने अनुरोध किया है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें चयन में शामिल ना किया जाए. श्रेयस ने इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A के चार दिवसीय मैच से भी नाम वापस ले लिया था. वह इस टीम के कप्तान थे, लेकिन उनकी जगह ध्रुव जुरेल को कप्तानी सौंपी गई. श्रेयस ने सेलेक्शन कमेटी को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर यह जानकारी दी है. 

IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले जाने वाले श्रेयस अब रणजी ट्रॉफी (15 अक्टूबर से शुरू) में भी नहीं खेल पाएंगे. वे अब BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (बेंगलुरु) जाएंगे, जहां उनकी पीठ की जांच और रिकवरी प्रोसेस शुरू होगी. श्रेयस को इससे पहले भी पीठ की समस्या झेलनी पड़ी थी और पिछले घरेलू सीजन में भी उन्होंने इसी कारण असहजता महसूस की थी. 

क्या मानव सुथार को मिलेगा मौका?  
बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुधार भारत की टेस्ट टीम में जगह बना सकते हैं. उन्होंने हाल ही में इंडिया A बनाम ऑस्ट्रेलिया A चार दिवसीय मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, जिससे चयनकर्ताओं पर गहरी छाप छोड़ी है.  23 साल के सुथार ने अब तक 23 फर्स्ट क्लास मैचों में 95 विकेट लिए हैं. टीम में पहले से रवींद्र जडेजा मौजूद हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए सेलेक्टर्स सुथार को तैयार करना चाहते हैं. 

क्या जडेजा वेस्टइंडीज सीरीज में खेलेंगे? 
रवींद्र जडेजा बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) पहुंच चुके हैं, जहां वे अपना फिटनेस टेस्ट देंगे. इंग्लैंड दौरे के बाद उन्हें आराम दिया गया था, और अब वेस्ट इंडीज सीरीज उनके लिए लगभग दो महीने बाद की वापसी होगी. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी. 

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए संभावित भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह (संभावना है कि सिर्फ एक टेस्ट खेलें), 
मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी / आकाश दीप / अर्शदीप सिंह (इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है. 

 

