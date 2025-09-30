अभी खत्म नहीं हुई भारत-पाक की मैदान-ए-जंग... संडे को फिर होगी भिड़ंत, इस बार वर्ल्ड कप में टक्कर

एशिया कप के बाद अब क्रिकेट फैंस की नजर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप पर है. जिसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. यानी एक और संडे खेल प्रेमियों के लिए कमाल का होने वाला है. 14 सितंबर को इस भिड़ंत की शुरुआत हुई थी. जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच खेला गया था. इसके बाद 21 सितंबर यानी अगले संडे को फिर दोनों टीमें आमने-सामने थीं. फिर 7 दिन बाद यानी 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ. तीनों बार भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी.
अब निगाहें भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर हैं. जिनका 5 अक्तूबर को पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना है. ये मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर सभी की नजर होगी. इसके कई कारण हैं. देखने वाली बात होगी की क्या भारतीय पुरुष टीम की तरह हरमनप्रीत ब्रिगेड भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाएगी? वहीं, पाकिस्तान पर जीत हासिल करके 21 दिन के भीतर चौथी बार पाक को धूल चटाने पर भी भारतीय टीम की नजर होगी.
इस भिड़ंत से पहले भारत और पाकिस्तान एक-एक मैच इस वर्ल्ड कप में खेल चुके होंगे. भारतीय महिला टीम का पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के साथ होना है. वहीं, पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 2 अक्तूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी. बता दें कि इस महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप (ODI) की शुरुआत 30 सितंबर से हो रही है. फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा.
ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में बादशाहत
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. वहीं भारतीय टीम 1973 से 2022 के बीच हुए 12 सीजन में महज दो बार 2013 और 2017 में फाइनल में पहुंची, लेकिन कप कभी भी नहीं जीत सकी है. ऐसे में इस बार भारतीय टीम के लिए एक शानदार मौका है.