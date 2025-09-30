scorecardresearch
 

Feedback

अभी खत्म नहीं हुई भारत-पाक की मैदान-ए-जंग... संडे को फिर होगी भिड़ंत, इस बार वर्ल्ड कप में टक्कर

30 सितंबर से आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है. पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगी. 5 अक्टूबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है. यानी लगातार चौथे हफ्ते दोनों देशों की टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने रहेंगी.

Advertisement
X
महिला वनडे वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत-पाक की भिड़ंत (Photo: Getty)
महिला वनडे वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत-पाक की भिड़ंत (Photo: Getty)

एशिया कप के बाद अब क्रिकेट फैंस की नजर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप पर है. जिसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. यानी एक और संडे खेल प्रेमियों के लिए कमाल का होने वाला है. 14 सितंबर को  इस भिड़ंत की शुरुआत हुई थी. जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच खेला गया था. इसके बाद 21 सितंबर यानी अगले संडे को फिर दोनों टीमें आमने-सामने थीं. फिर 7 दिन बाद यानी 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ. तीनों बार भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी.


अब निगाहें भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर हैं. जिनका 5 अक्तूबर को पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना है. ये मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर सभी की नजर होगी. इसके कई कारण हैं. देखने वाली बात होगी की क्या भारतीय पुरुष टीम की तरह हरमनप्रीत ब्रिगेड भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाएगी? वहीं, पाकिस्तान पर जीत हासिल करके 21 दिन के भीतर चौथी बार पाक को धूल चटाने पर भी भारतीय टीम की नजर होगी.

यह भी पढ़ें: Women's Cricket World Cup 2025: इस बार टीम इंड‍िया जीतेगी वर्ल्ड कप? BCCI ने दिया बड़ा बयान... ओप‍न‍िंग सेरेमनी पर कही ये बात

सम्बंधित ख़बरें

women world cup
भारत-श्रीलंका मैच से होगा महिला वर्ल्ड कप का आगाज, 8 टीमों के बीच खेला जाएगा महामुकाबला 
Smriti Mandhana
Women's World Cup में ये रिकॉर्ड बनाएंगी स्मृति मंधाना? 
Smriti Mandhana
धुआंधार फॉर्म में स्मृति मंधाना... महिला वर्ल्ड कप में 6 बड़े रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब 
Arundhati Reddy
वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की बढ़ी टेंशन... ये स्टार गेंदबाज चोटिल, व्हीलचेयर पर ले जाया गया 
Freya Davies,
26 मैच में सिर्फ 1 रन... इंग्लैंड की 29 साल की प्लेयर ने ले लिया संन्यास, अब बनेंगी वकील 


इस भिड़ंत से पहले भारत और पाकिस्तान एक-एक मैच इस वर्ल्ड कप में खेल चुके होंगे. भारतीय महिला टीम का पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के साथ होना है. वहीं, पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 2 अक्तूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी. बता दें कि इस महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप (ODI) की शुरुआत 30 स‍ितंबर से हो रही है. फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Women World Cup 2025: सूर्या ब्रिगेड की राह पर चलेगी भारतीय महिला टीम? पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक पर क्या बोलीं दीप्ति शर्मा

ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में बादशाहत

ऑस्ट्रेल‍िया की टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. वहीं भारतीय टीम 1973 से 2022 के बीच हुए 12 सीजन में महज दो बार 2013 और 2017 में फाइनल में पहुंची, लेकिन कप कभी भी नहीं जीत सकी है. ऐसे में इस बार भारतीय टीम के लिए एक शानदार मौका है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement