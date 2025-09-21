महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप (ODI) की शुरुआत 30 स‍ितंबर से हो रही है, यह 2 नवंबर तक चलेगा. ऑस्ट्रेल‍िया की टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार इसे जीता है. वहीं भारतीय टीम 1973 से 2022 के बीच हुए 12 सीजन में महज दो बार 2013 और 2017 में फाइनल में पहुंची, लेकिन कप कभी भी नहीं जीत सकी है. ऐसे में इस बार भारतीय टीम के लिए एक शानदार मौका है.

इसे लेकर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतकर लंबे इंतजार को खत्म करेगी. 50 ओवरों का यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से गुवाहाटी में शुरू हो रहा है.

जहां भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच खेला जाएगा और उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी. भारत और श्रीलंका इस टूर्नामेंट को मिलकर होस्ट कर रहे हैं. भारत ने अभी तक हुए 12 महिला वर्ल्ड कप में कभी खिताब नहीं जीता है.

सैकिया ने कहा- पहली बार महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत गुवाहाटी से होगी_ भारत ने हाल ही में इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मुझे भरोसा है कि इस बार टीम शानदार खेलेगी. अब तक भारत ने कोई ICC महिला ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन इस बार बड़ा मौका है.

उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने कड़ा मुकाबला खेला, भले ही सीरीज 2-1 से हार गए हों. ओपनिंग सेरेमनी में 40 मिनट की होगी, जहां असम के गायक जुब‍िन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जाएगी. गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में एक हादसे में निधन हो गया था. वह असम के बहुत बड़े गायक थे.

सैकिया ने कहा- असम क्रिकेट एसोसिएशन और BCCI मिलकर जुब‍िन को सम्मान देंगे. यह क्रिकेट जगत की तरफ से उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी. इसके अलावा, उद्घाटन मैच के दौरान मिड-इन्निंग्स ब्रेक में श्रेया घोषाल भी परफॉर्म करेंगी.

