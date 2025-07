Most consecutive toss losses in Cricket: टीम इंड‍िया ने गुरुवार को लंदन के ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच में अपना शर्मनाक वर्ल्ड र‍िकॉर्ड जारी रखा. दरअसल, ओवल में टॉस की हार 15वीं बार टीम इंड‍िया के साथ हुई.

यानी इसे ऐसे समझे कि भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 15वीं बार टॉस गंवाया. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में एक बार फिर टॉस जीत लिया. जहां कार्यवाहक कप्तान ओली पोप ने द ओवल में पांचवें और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया.

भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉस इस साल जनवरी में जीता था. जो राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में हुआ था. टॉस को लेकर भारत की यह बदकिस्मती 2 टी20 इंटरनेशनल, 8 वनडे और 5 टेस्ट मैचों में जारी है.

इस मुकाबले में भारत ने प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किए हैं, उसने चोटिल ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, अंशुल कम्बोज और जसप्रीत बुमराह की जगह ध्रुव जुरेल, करुण नायर, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया है.

