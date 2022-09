India Legends vs South Africa: आज फिर मैदान में उतरेंगे सचिन तेंदुलकर, जॉन्टी रोड्स की टीम से मुकाबला

India Legends vs South Africa, The Road Safety World Series: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन का आगाज आज होने जा रहा है. पहला मैच सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लीजेंड्स का साउथ अफ्रीका लीजेंड्स टीम से होगा. अफ्रीकी टीम की कमान जॉन्टी रोड्स के हाथों में है.

इंडिया लीजेंड्स और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के बीच टूर्नामेंट का यह पहला मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

22 दिनों तक 4 शहरों में होंगे मुकाबले

यह टूर्नामेंट 10 सितंबर से 22 दिन तक देश के ही 4 शहरों कानपुर, रायपुर, इंदौर और देहरादून में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का पहला मैच कानपुर में होगा, जबकि रायपुर में दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे. इन दोनों के अलावा इंदौर और देहरादून में भी मुकाबले होंगे.

न्यूजीलैंड टीम पहली बार हिस्सा ले रही

टूर्नामेंट में इस बार न्यूजीलैंड लीजेंड्स की टीम भी भाग ले रही है. देश और दुनियाभर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ खेले जाने वाली इस सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें भी हिस्सा लेंगी.

इस सीरीज को भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय का समर्थन हासिल है. हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाएगी. साथ ही सड़क और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए आदर्श मंच के रूप में काम करेगी.’

