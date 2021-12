Team India: टेस्ट में भारत का स्वर्णिम युग, चैम्पियन न्यूजीलैंड को मात दे घर में जीती लगातार 14वीं सीरीज

टीम इंडिया ने मुंबई में खेले गए दो मैच की सीरीज के आखिरी मुकाबले में वर्ल्ड चैम्पियन न्यूजीलैंड को मात दी है. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कुल 372 रनों से हराया और टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. लेकिन इस सीरीज जीत के साथ टीम इंडिया ने एक और इतिहास रचा है, ये भारत की घर में लगातार 14वीं सीरीज जीत है.

टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में ये स्वर्णिम युग चल रहा है, जो पिछले एक दशक से लगातार जारी है. साल 2012 के बाद टीम इंडिया ने अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं गवाई है. 2012 में जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी, तब उसने 2-1 से टीम इंडिया को मात दी थी, लेकिन उसके बाद भारत का घर में रिकॉर्ड बरकरार है, जो बताता है कि अपने गढ़ में टीम इंडिया कितनी मजबूत है.

1. ऑस्ट्रेलियाः भारत ने 4-0 (4) से जीती सीरीज, फरवरी 2013

2. वेस्टइंडीज: भारत ने 2-0 (2) से जीती सीरीज, नवंबर 2013

3. साउथ अफ्रीका: भारत ने 3-0 (4) से जीती सीरीज, नवंबर 2015

4 .न्यूजीलैंड: भारत ने 3-0 (3) से जीती सीरीज, सितंबर 2016

5. इंग्लैंड: भारत ने 4-0 (5) से जीती सीरीज, नवंबर 2016

6. बांग्लादेश: भारत ने 1-0 (1) से जीती सीरीज, फरवरी 2017

7. ऑस्ट्रेलिया: भारत ने 2-1 (4) से जीती सीरीज, फरवरी 2017



Congratulations @imVkohli. The first player with 50 international wins in each format of the game.#TeamIndia pic.twitter.com/51zC4hceku