India Vs New Zealand, Mumbai Test: मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को मात दे दर्ज की सबसे बड़ी टेस्ट जीत

India Vs New Zealand, Mumbai Test: भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से मात दे दी है और इसी के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 540 रनों का पहाड़-सा लक्ष्य दिया था, जिसे पार करने में न्यूजीलैंड की टीम नाकाम रही और दूसरी पारी में सिर्फ 167 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत के स्पिनर्स के आगे न्यूजीलैंड की एक ना चली और उसने घुटने टेक दिए.



रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर जयंत यादव ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया. दूसरी पारी में अश्विन को चार विकेट मिले और जयंत यादव को भी चार विकेट मिले. खास बात ये रही कि जयंत यादव के चारों विकेट मुंबई टेस्ट के चौथे दिन आए, जो मैच का आखिरी दिन साबित हुआ.



कानपुर टेस्ट तो न्यूजीलैंड ने ड्रॉ करवा लिया था, लेकिन मुंबई में वो ऐसा नहीं करवा सकी और भारत ने 1-0 से सीरीज पर कब्जा किया. साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा होगा और अब नजर अफ्रीका में इतिहास रचने की होगी.

मुंबई टेस्ट का स्कोर बोर्ड

भारत: 325 रन, 276/7 (D)

न्यूजीलैंड: 62 रन, 167 रन



मुंबई में रचा गया इतिहास...



मुंबई टेस्ट में जीत दर्ज कर भारत ने एक इतिहास भी रचा है. रनों के हिसाब से किसी भी टेस्ट मैच में भारत की ये सबसे बड़ी टेस्ट जीत है. इससे पहले टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 337 रनों से हराया था, लेकिन अब न्यूजीलैंड को 372 रनों से मात दी.

टेस्ट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत...

न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया (2021)

साउथ अफ्रीका को 337 रनों से हराया (2015)

न्यूजीलैंड को 321 रनों से हराया (2016)

मयंक अग्रवाल, रविचंद्रन अश्विन के नाम रहा टेस्ट...



टीम इंडिया की ओर से इस मैच में मयंक अग्रवाल ने कमाल कर दिया, मयंक ने पहली पारी में 150 रन बनाए और दूसरी पारी में भी 62 रनों की अहम पारी खेली. सीनियर खिलाड़ियों के बाहर होने की वजह से मयंक को मौका मिला था, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया. वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी इस मैच में आठ विकेट अपने नाम किए, अश्विन ने दोनों पारियों में चार-चार विकेट लिए.

