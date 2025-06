IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दिलीप दोशी के सम्मान में बांधी काली पट्टी, खेल से पहले रखा मौन

भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी लीड्स टेस्ट के पांचवें दिन (मंगलवार) दिलीप दोशी के सम्मान में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे. दोनों टीमों ने खेल शुरू होने से पहले पूर्व स्पिनर दिलीप दोशी की याद में एक मिनट का मौन भी रखा.

भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोशी का सोमवार को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. वह 77 वर्ष के थे. उन्होंने भारत की तरफ से 33 टेस्ट मैचों में 114 विकेट निकाले थे.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘दोनों टीमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप दोशी की याद में आज काली पट्टी बांध कर खेल रही हैं. दोनों टीमों ने 5वें दिन की शुरुआत से पहले एक मिनट का मौन भी रखा.’

Both teams are wearing black armbands today in memory of former Indian cricketer Dilip Doshi, who passed away on Monday.



