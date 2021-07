धवन के धुरंधरों ने किया वनडे सीरीज पर कब्जा, श्रीलंका में लगातार 10वीं जीत

भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दे दी है. कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ उसने वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है. तीन मैचों की सीरीज में वह 2-0 से आगे हो गई है. टीम इंडिया की जीत के हीरो दीपक चाहर रहे. उन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली.

मैच की बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. अविष्का फर्नांडो और असलंका के अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका ने 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाए. टीम इंडिया ने 276 रनों के लक्ष्य को 49.1 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

भारत की पारी

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. ओपनर पृथ्वी शॉ 13 और ईशान किशन महज 1 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान शिखर धवन भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद मनीष पांडे और सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभाला.

पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 37 रनों के निजी स्कोर पर वह रन आउट हो गए. शनाका के ही ओवर में हार्दिक पंड्या भी आउट हो गए और वह खाता तक नहीं खोल सके. हालांकि सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ पारी खेली और स्पिनर्स के खिलाफ कमाल के शॉट्स खेले. मुंबई के इस बल्लेबाज ने महज 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

