टीम इंडिया में नहीं मिली जगह तो विपक्षी टीम से खेलने उतरे वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान

इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया आज ( मंगलवार) से तीन दिवसीय प्रथम श्रेणी अभ्यास मैच खेल रही है. ये प्रैक्टिस मैच डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड में काउंटी इलेवन के खिलाफ हो रहा है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया.

टीम इंडिया के ओपनर शुभमल गिल चोटिल हैं और उनकी जगह इस मैच के लिए मयंक अग्रवाल को ओपनिंग में मौका दिया गया. मैच में नियमित कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी नहीं खेल रहे हैं. नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऋद्धिमान साहा क्वारनटीन हैं, ऐसे में केल राहुल इस मैच में विकेटकीपिंग कर रहे हैं.

What a time to be an Indian cricket fan! There are 24 players playing for India in an ODI and a FC game right now. And Kohli, Rahane, Ashwin, Ishant, Shami aren't in those 24. The depth is insane!

PS: We have so many players that two are even playing for the opposition😅 #SLvIND