Vaibhav Suryavanshi Records India A vs UAE stats, records: वैभव सूर्यवंशी टी20 क्रिकेट में अब इकलौते क्रिकेटर हैं, ज‍िन्होंने 35 गेंदों से कम में 2 शतक जड़ दिए हैं. IPL 2025 में उनका शतक 35 गेंदों में आया था. वहीं दोहा में शुक्रवार (14 अप्रैल) को भारत ए की ओर से उन्होंने UAE के ख‍िलाफ एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में उन्होंने महज 32 गेंदों में शतक जड़ा.

14 साल के वैभव ने अपनी पारी से गर्दा उड़ा दिया. वैभव की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 148 रनों से जीत दर्ज की. भारत ने पहले खेलते हुए 297/4 का स्कोर बनाया, जवाब में UAE की टीम 149/7 रन ही बना सकी.



इस मैच में वैभव ने महज 42 गेंदों पर 144 रनों की तूफानी पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 15 छक्के और 11 चौके जड़े. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 342.85 का दर्ज किया गया.

यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स प्रतियोगिता में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए. उन्होंने इंडिया ए की ओर से खेलते हुए टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक जड़ दिया. दोहा में यह शतक महज 32 गेंदों में पूरा किया.

महज 14 साल के बिहार के इस ख‍िलाड़ी ने इसी के साथ उन्होंने ऋषभ पंत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिन्होंने 2018 में दिल्ली की ओर से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में शतक जमाया था. उनकी तूफानी पारी की बदौलत इंडिया ए ने 20 ओवर में 297/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें कप्तान जितेश शर्मा ने भी 32 गेंदों पर 83 रन बनाए. ज‍ितेश ने 8 चौके, 6 छक्के जड़े.

टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से अभिषेक शर्मा और गुजरात के उर्विल पटेल के नाम है. दोनों ने 2024-25 के सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में 28 गेंदों में शतक जड़ा था.

टी20 में भारतीयों के सबसे तेज शतक

उर्विल पटेल – 28 गेंदें (2024)

अभिषेक शर्मा – 28 गेंदें (2024)

ऋषभ पंत – 32 गेंदें (2018)

वैभव सूर्यवंशी – 32 गेंदें (2025)

सूर्यवंशी के लिए IPL 2025 कैसे बना टर्न‍िंग पॉइंट?

सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में डेब्यू किया था. उनके लिए आईपीएल का डेब्यू यादगार था. उनको आईपीएल 2025 के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. वैभव ने आईपीएल 2025 में कुल 7 मैचों में 252 रन 36 के एवरेज और 206.55 के स्ट्राइक रेट से बनाए.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के ख‍िलाफ जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में डेब्यू किया. उन्होंने इस मुकाबले की पहली ही गेंद पर छक्का मारा और 20 गेंदों में 34 रन बनाए. अपनी इस पारी से वह वर्ल्ड क्रिकेट में छा गए.

28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने महज 38 गेंदों में 101 रन बना दिए. इस पारी में उन्होंने 35 गेंदों में शतक पूरा किया, जो IPL इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक रहा. वहीं वो IPL में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र (14 साल 32 दिन) के खिलाड़ी भी बने थे. इसी मैच में उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक (50 रन) पूरा किया, जो IPL 2025 का सबसे तेज फिफ्टी रही. इसके साथ ही वे T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी भी बने.





