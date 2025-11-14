15 छक्के, 11 चौके... वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया धुआं-धुआं, 42 गेंदों में जड़े 144 रन

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत-ए टीम ने अपना पहला मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेला है. 14 नवंबर (शुक्रवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित ग्रुप-बी के इस मुकाबले में भारत-ए ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था.

भारतीय टीम अपने कप्तान जितेश शर्मा के इस फैसले पर पूरी तरह खरी उतरी. सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही गेंदबाजों की क्लास लगाई. 14 साल के वैभव ने 32 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. वैभव शतक पूरा करने के बाद भी आक्रामक बैटिंग करते रहे. वैभव ने कुल मिलाकर 42 गेंदों का सामना करते हुए 144 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल रहे.

वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान नमन धीर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 56 गेंदों पर 163 रनों की साझेदारी की. नमन ने 22 बॉल पर 34 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और 2 छक्के शामिल रहे. वैभव अपनी तूफानी पारी के दौरान सिर्फ 17 गेंदों पर ही फिफ्टी के आंकड़े तक पहुंच गए थे. वैभव को मुहम्मद फराजुद्दीन ने अहमद तारिक के हाथों कैच आउट कराया.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक (भारतीय)

1. उर्विल पटेल- 28 गेंदें, गुजरात बनाम त्रिपुरा, इंदौर, 2024

2. अभिषेक शर्मा- 28 गेंदें, पंजाब बनाम मेघालय, सौराष्ट्र, 2024

3. ऋषभ पंत- 32 गेंदें, दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 2018

4. वैभव सूर्यवंशी- 32 गेंदें, भारत-ए बनाम यूएई, दोहा, 2025

भारत-ए की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह और सुयश शर्मा.

संयुक्त अरब अमीरात की प्लेइंग इलेवन: अलीशान शराफू (कप्तान), सैयद हैदर (विकेटकीपर), सोहैब खान, मयंक राजेश कुमार, हर्षित कौशिक, अयान अफजल खान, अहमद तारिक, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फराजुद्दीन, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह.

