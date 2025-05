इंग्लैंड दौरे के लिए भारत-ए टीम का ऐलान, अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान,‌ करुण नायर-ईशान किशन को भी मौका

इंग्लैंड दौरे के लिए भारत-ए टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम की कमान सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी गई है.

Karun Nair shows how many hundreds he has scored this domestic season. (PTI)