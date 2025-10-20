India Women vs England Women world cup 2025 Highlights: महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंदौर में खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के हाथों 4 रन की करीबी हार झेलनी पड़ी. ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन (4 विकेट 51 रन देकर और 57 गेंदों पर 50 रन) के बावजूद टीम इंडिया जीत से चूक गई. इसी के साथ इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वहीं भारतीय टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की चीजें मुश्क‍िल हो गई हैं. वहीं भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक शर्मनाक कीर्तिमान भी बनाया.

भारत की यह टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है. भारत के सामने टारगेट 289 रन का था. एक समय भारत जीत की राह पर था, आखिरी 53 गेंदों पर 55 रनों की ज़रूरत थी, पर भारतीय बल्लेबाज नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाने के लिए जूझते रहे. और जैसे-जैसे स्कोरिंग रेट बढ़ता गया, बड़े शॉट लगाने की उनकी बेताबी बेकार गई और आखिरी 10 ओवरों में महज छह बाउंड्री ही लग पाई. यानी साफ है कि भारत ने अपनी गलती से मैच गंवाया.

England win by 4 runs. #TeamIndia fought hard in a closely contested match and will look to bounce back on Thursday.



Scorecard ▶ https://t.co/jaq4eHaH5w#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvENG pic.twitter.com/f9xKaO1ydg — BCCI Women (@BCCIWomen) October 19, 2025

स्मृति मंधाना (88) और हरमनप्रीत कौर (70) ने तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की शानदार साझेदारी की और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. लेकिन मंधाना के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई. मंधाना शतक से सिर्फ 12 रन दूर थीं जब उनका विकेट गिरा.

दीप्ति शर्मा ने भी मंधाना के साथ 67 रनों की अहम साझेदारी की, लेकिन इंग्लैंड की स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन गति को थामे रखा. सोफी एक्लेस्टोन ने आखिर में दीप्ति को आउट कर भारत की उम्मीदों को झटका दिया.



One final spot up for grabs in the #CWC25 semis 👀



Latest state of play ➡️ https://t.co/cKhyvyafqI pic.twitter.com/lhyzVIHgCh — ICC (@ICC) October 19, 2025

मैच में एक अत‍िर‍िक्त‍ गेंदबाज ख‍िलाना बना गलती...

भारत ने एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ उतरने का फैसला किया और जेमिमा रोड्रिग्स की जगह रेणुका ठाकुर को मौका दिया, जो अंत में भारी पड़ गया. अंतिम ओवरों में स्नेह राणा और अमनजोत कौर ने कोशिश तो की, लेकिन टीम लक्ष्य से कुछ रन दूर रह गई.

इससे पहले, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और हीदर नाइट (109) और एमी जोन्स (56) की पारियों की बदौलत 50 ओवर में 288/8 का स्कोर खड़ा किया. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 4 विकेट लिए.

नाइट और नैट साइवर-ब्रंट (39) के बीच तीसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. हालांकि अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए रन रोक दिए और मेहमान टीम को 288 पर सीमित कर दिया.

वर्ल्ड कप में 200+ रन का पीछा करते हुए भारत की 10वीं हार

महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत अब तक 200 से अधिक रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल नहीं कर सका है. टीम इंडिया ने ऐसे सभी 10 मुकाबलों में हार झेली है.

इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को भारत ने 284 रन बनाए. यह पहली बार था जब भारत ने वर्ल्ड कप में रन-चेज के दौरान 250 का आंकड़ा पार किया. इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 2013 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 240/9 था.

यह स्कोर भारत का बिना शतक वाली दूसरी सबसे बड़ी वर्ल्ड कप पारी भी है. इससे पहले उन्होंने पिछले रविवार को विशाखापट्टनम में 330 रन बनाए थे, जब कोई बल्लेबाज तीन अंकों का आंकड़ा नहीं छू पाया था.

इंग्लैंड महिला टीम ने वुमेंस वर्ल्ड कप में कई बार बेहद कम अंतर से मुकाबले जीते हैं. इन रोमांचक जीतों में सबसे कम अंतर वाले कुछ मैच...

3 रन बनाम भारत, फिंचंपस्टेड, 1993

3 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्टल, 2017

4 रन बनाम भारत, इंदौर, 2025

7 रन बनाम साउथ अफ्रीका, हैदराबाद (डेक्कन), 1997

9 रन बनाम भारत, लॉर्ड्स, 2017 फाइनल

इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ मिली 4 रन की हार के साथ ही इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. वहीं भारत अब अपने ट्र‍िकी मुकाबलों पर निर्भर हो गया है. यह हार निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत दिल तोड़ने वाली रही, खासकर जब खेल आखिरी ओवरों में फिसल गया. इस मुकाबले में स्मृति मंधाना का अर्धशतक बहुत ही खास था. उन्होंने शायद ही कभी आक्रामक शॉट खेला, लेकिन फिर भी उन्होंने शानदार रफ्तार से रन बनाते हुए टीम को मजबूती दी.

