IND vs ENG LIVE: इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारतीय टीम की पहले गेंदबाजी, देखें प्लेइंग-11

India Women vs England Women Live: भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में जीत हासिल करना जरूरी है. इससे उसकी सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.(File Photo: Getty Images)
India Vs England Live Score, Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड 2025 के मैच नंबर-20 में आज (19 अक्टूबर) भारत का सामना इंग्लैंड से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में है. मुकाबले में इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी है.

भारतीय टीम ने शानदार आगाज करते हुए पहले श्रीलंका और फिर पाकिस्तान को पराजित किया था.उसके बाद भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले गंवाए. दूसरी ओर इंग्लैंड ने तीन मैच जीते हैं और उसका एक मुकाबला बेनतीजा रहा. भारत-इंग्लैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 79 वूमेन्स ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लिश टीम ने 41 मैचों में जीत हासिल की है. जबकि भारतीय टीम को 36 मैचों में जीत मिली. 2 मुकाबला बेनतीजा भी रहा. वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में तो इंग्लैंड का पलड़ा और भारी रहा है. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वूमेन्स वर्ल्ड कप में 12 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 8 जीते और चार में हार का सामना करना पड़ा.

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने मिडिल ऑर्डर जेमिमा रोड्रिग्स की जगह तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को मौका दिया है. वहीं इंग्लिश टीम के लिए स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन और तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ये मुकाबला खेलने उतरीं.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: एमी जोन्स (विकेट कीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीदर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल.

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (डब्ल्यू), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर.

---- समाप्त ----
